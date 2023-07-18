Краще за всякі хімікати: яким саморобним засобом підгодувати огірки

Полийте огірки одним розчином, щоб зібрати якнайбільше смачних плодів

Удобрення рослин на городі – важлива частина роботи на дачній ділянці. До того ж можна замінити хімікати на натуральні підживлення, як і у випадку з огірками.

Щоб підвищити врожайність огірків, удобрюйте їх саморобним розчином на основі дріжджів. Рецептом підживлення ділиться видання Greenpost.

Дріжджі – доступний інгредієнт, який часто використовують городники. Цей поживний елемент стане відмінним компонентом рідкого підживлення для удобрення огірків. Завдяки такому харчуванню культура потішить вас щедрим урожаєм.

Як приготувати добриво для огірків? Вам знадобиться по 100 г сухих дріжджів та цукру. Змішайте два сухі компоненти і розчиніть у 5 л води. Потім слід залишити одержану рідину на 2-3 години. Вже цей настій розбавте водою, щоб загальний об’єм розчину досягав 15 л.

Як підгодувати огірки дріжджовим добривом? Просто поливайте грядки із огірками розчином, який зробили своїми руками. Близько 500 мл рідини буде достатньо для одного куща.

Раніше "Телеграф" розповідав, через які часті помилки дачників тепличні огірки не дають урожаю. А ще ми писали, як урятувати огірки від усихання, що нерідко трапляється.