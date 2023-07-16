Жовте листя в огірків, помідорів і перців більше не проблема: чим обприскати рослини

Обробка саморобним засобом допоможе зберегти врожай, навіть якщо листя культур пожовтіло

Пожовтіння листя у томатів, перців та огірків – часта проблема, з якою стикаються дачники. Однак обробка культур саморобним розчином виправить це, щоб ви отримали гарний урожай.

Якщо у помідорів, огірків і перців пожовтіло листя, обприскуйте їх особливим засобом. Добриво легко приготувати своїми руками, пише Ukr.media.

Через пожовтіння листя таких популярних культур, як огірки, помідори або перець, урожай може опинитися під загрозою. У такому разі городники зазвичай накривають культури, щоби захистити. Проте дієвим вирішенням проблеми стане внесення добрив. Саморобне підживлення допоможе зберегти кущі з плодами.

Як приготувати добриво? Трохи марганцівки (буквально на кінчику ножа) розчиніть у 3 л води. Додайте 1 склянку молока, перемішайте. Влийте 10 крапель йоду. Відлийте 2 л одержаного розчину, всипте 1 ст. ложку харчової соди, а потім збийте суміш за допомогою блендера. Змішайте содову суміш із кількістю розчину, який залишався без цього інгредієнта.

Як обприскувати огірки, помідори та перці у разі пожовтіння листя? Обприскування проводиться по листку. Попередньо розведіть 1 склянку засобу в 5 л води. Наносіть на рослини 1 раз на 25-30 днів.

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