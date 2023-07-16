Желтые листья у огурцов, помидоров и перцев больше не проблема: чем опрыскать растения

Обработка самодельным средством поможет сохранить урожай, даже если листья культур пожелтели

Пожелтение листьев у томатов, перцев и огурцов – частая проблема, с которой сталкиваются дачники. Однако обработка культур самодельным раствором исправит это, чтобы вы получили хороший урожай.

Если у помидоров, огурцов и перцев пожелтели листья, опрыскивайте их особым средством. Удобрение легко приготовить своими руками, пишет Ukr.media.

Из-за пожелтения листвы у таких популярных культур, как огурцы, помидоры или перец, урожай может оказаться под угрозой. В таком случае огородники обычно накрывают культуры, чтобы защитить. Однако действенным решением проблемы станет внесение удобрений. Самодельная подкормка поможет сохранить кусты с плодами.

Как приготовить удобрение? Немного марганцовки (буквально на кончике ножа) растворите в 3 л воды. Добавьте 1 стакан молока, перемешайте. Влейте 10 капель йода. Отлейте 2 л полученного раствора, всыпьте 1 ст. ложку пищевой соды, а затем взбейте смесь с помощью блендера. Смешайте содовую смесь с количеством раствора, который оставался без этого ингредиента.

Как опрыскивать огурцы, помидоры и перцы в случае пожелтения листьев? Опрыскивание проводится по листку. Предварительно разведите 1 стакан средства в 5 л воды. Наносите на растения 1 раз в 25-30 дней.

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