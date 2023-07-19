Три підживлення, щоб капуста росла міцною і не хворіла: урожай не змусить себе чекати

Захистити капусту від шкідників та хвороб дуже просто

Запорука гарного врожаю капусти – міцні качани, які неможливо виростити без корисних добрив. Підживлення не тільки зміцнить овоч, а й запобігатиме появі поширених інфекцій і відвадить шкідників.

Щоб виростити здорову капусту, слід внести три добрива. Про це розповідає матеріал Ukr.media.

Як удобрювати капусту

Для зростання

Одну столову ложку калієвої селітри додати у відро води – добриво готове. Бонус цього методу в тому, що він застосовується один раз.

Від шкідників

Досвідчені дачники радять обробляти ґрунт кожні півтора тижні саморобним засобом. Для цього змішайте в рівних частинах тютюновий пил, просіяний попіл і подрібнену яєчну шкаралупу.

Для зміцнення

Качани виростуть швидше, якщо застосувати так зване зелене добриво, про яке точно відомо городникам. Візьміть 1 літр вищезгаданого інгредієнта і додайте одну столову ложку сульфату калію, щоб отримати підживлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити капусту від гусениць та слимаків. Досвідчені дачники користуються одним незвичайним трюком.