Найкраще підживлення для капусти: полийте овоч цим розчином влітку і отримайте хрумкий, соковитий та смачний урожай

Приготувати підживлення дуже просто

Літо — це найактивніший період у житті всіх дачників, адже на городі, що в саду є дуже багато роботи. Якщо, звичайно, ви хочете отримати добрий урожай. Сьогодні ми хочемо розповісти про чудову підгодівлю для капусти, яка зробить овоч хрумким і смачним.

Як відзначає портал prostoway, чудовий період, щоб годувати капусту – це червень. Якщо все зробити вчасно та правильно, вашому врожаю заздритимуть усі сусіди.

Чим підгодувати капусту влітку

Відмінне добриво для капусти – борна кислота. Приготувавши підживлення на основі цієї речовини, ви здивуєтеся наскільки плоди отримають яскравіший смак і соковитість.

Як приготувати: розведіть 1 ч. л. борної кислоти 0,5 літра води. Ретельно перемішайте розчин, а потім цей концентрат налийте у відро із чистою холодною водою. Після цього засіб перелийте в пляшку з розпилювачем і періодично обприскуйте капусту. Робити це можна до середини літа. Будьте впевнені – проблем зі зростанням та розвитком капусти у вас більше не буде.

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