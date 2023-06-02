Лучшая подкормка для капусты: полейте овощ этим раствором летом и получите хрустящий, сочный и вкусный урожай

Приготовить подкормку очень просто

Лето — это самый активный период в жизни всех дачников, ведь что на огороде, что в саду есть очень много работы. Если, конечно, вы хотите получить хороший урожай. Сегодня мы хотим рассказать о чудесной подкормке для капусты, которая сделает овощ хрустящим и вкусным.

Как отмечает портал prostoway, отличный период, чтобы подкармливать капусту — это июнь. Если все сделать вовремя и правильно, вашему урожаю будут завидовать все соседи.

Чем прикормить капусту летом

Отличное удобрение для капусты — борная кислота. Приготовив подкормку на основе этого вещества, вы удивитесь насколько плоды получат более яркий вкус и сочность.

Как приготовить: разведите 1 ч. л. борной кислоты в 0,5 литра воды. Тщательно перемешайте раствор, а после этот концентрат налейте в ведро с чистой холодной водой. После получившееся средство перелейте в бутылку с распылителем и периодически опрыскивайте капусту. Делать это можно до середины лета. Будьте уверены — проблем с ростом и развитием капусты у вас больше не будет.

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