Як зубна паста відвадить від капусти гусениць і слимаків: незвичайний трюк дачників

Не поспішайте обробляти город пестицидами, адже прогнати паразитів з капусти можна простіше

Урожай може бути знищений, якщо стане здобиччю шкідників. Капуста особливо страждає від гусениць та слимаків, але незвичайний спосіб, яким давно користуються досвідчені дачники, вирішить проблему.

Щоб відвадити гусениць і слимаків від капусти, скористайтеся саморобним засобом з несподіваним інгредієнтів – зубною пастою. Про це пише Ukr.media.

Як захистити капусту від гусениць і слимаків

Огородники можуть спробувати приготувати ефективний засіб проти паразитів своїми руками, а не використовувати магазинні хімікати. Для цього змішайте 1 маленький тюбик зубної пасти з 1 л води, залиште на 2 години, щоб вийшов настій. Ваш "відлякувач" гусениць і слимаків готовий. Просто перелийте рідину в пульверизатор і проведіть обприскування грядок із капустою. Обробляйте культуру не частіше ніж один раз на тиждень.

Крім того, додатковою перешкодою для шкідників є бар’єр у вигляді підручних матеріалів. Досвідчені дачники рекомендують розкладати навколо ділянки з капустою подрібнену шкаралупу яєць або кропиву.

Раніше "Телеграф" ділився дієвим способом боротьби з іншим капустяним шкідником — попелицею. Перевірена порада городників допоможе позбутися цієї комахи, що загрожує вашому врожаю.