Как зубная паста отвадит от капусты гусениц и слизней: необычный трюк дачников

Не спешите обрабатывать огород пестицидами, ведь прогнать паразитов с капусты можно проще

Урожай может быть уничтожен, если станет добычей вредителей. Капуста особенно страдает от гусениц и слизней, но необычный способ, которым давно пользуются опытные дачники, решит проблему.

Чтобы отвадить гусениц и слизней от капусты, воспользуйтесь самодельным средством с неожиданным ингредиентов – зубной пастой. Об этом пишет Ukr.media.

Как защитить капусту от гусениц и слизней

Огородники могут попробовать приготовить эффективное средство против паразитов своими руками, а не использовать магазинные химикаты. Для этого смешайте 1 маленький тюбик зубной пасты с 1 л воды, оставьте на 2 часа, чтобы получился настой. Ваш "отпугиватель" гусениц и слизней готов. Просто перелейте жидкость в пульверизатор и проведите опрыскивание грядок с капустой. Обрабатывайте культуру не чаще одного раза в неделю.

Кроме того, дополнительной преградой для вредителей может быть барьер в виде подручных материалов. Опытные дачники рекомендуют раскладывать вокруг участка с капустой измельченную скорлупу яиц или крапиву.

Ранее "Телеграф" делился действенным способом борьбы с другим капустным вредителем – тлей. Проверенный совет огородников поможет избавиться от этого насекомого, угрожающего вашему урожаю.