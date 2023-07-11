Ни один кочан не треснет: как вырастить красивую капусту

Благодаря этим советам урожай капусты на вашем участке не испортится

Для получения хорошего урожая капусты мало посадить ее, правильно поливать и защищать от вредителей. Нужно еще и умудриться защитить кочаны от растрескивания.

Понимание причин, почему кочаны капусты раскалываются за несколько дней до сбора урожая, поможет предотвратить проблему.

Почему трескаются кочаны капусты

1. Резкая смена погоды.

Чаще всего качаны трескаются в конце сезона при резкой смене сухой погоды на сильные ливни или после обильных поливов после длительного периода засухи.

Корни растений жадно поглощают всю влагу из почвы, ускоряется рост листвы. Молодые листья в сердцевине опережают наружные и в результате избыточного давления кочаны трескаются.

Резкие колебания температуры тоже приводят к растрескиванию капусты. При кратковременном понижении температуры ниже 20°С рост капусты замедляется. Последующее повышение ускоряет рост.

2. Перезревание и удобрения

Особенно склонны к растрескиванию перезревшие культуры. Корни продолжают впитывать влагу, а плотные и тяжелые кочаны останавливаются в росте. Они с большей вероятностью треснут под избыточным давлением.

Чрезмерное удобрение или позднее его внесение также способствуют растрескиванию.

Как предотвратить растрескивание кочанов капусты

Лучшая профилактика растрескивания — правильный полив и поддержание постоянного уровня влажности без переливания. В периоды засухи полив капусты должен быть ежедневным, а в зной — дважды в день. После длительного дождя нужен перерыв в поливе на 2–3 дня.

Мульчирование – полезный способ регулировать поступление воды к растениям. В засушливые периоды мульча удержит воду и предотвратит пересыхание. Во время ливней – перенасыщение.

Контроль удобрений. Подкормки растений после формирования кочанов лучше избегать.

Во время осенней перекопки используйте компост, а перед посадкой – органическое удобрение с замедленным высвобождением. Затем подкармливайте капусту раз в месяц до формирования кочанов или используйте компостный чай каждые 2–3 недели.

Предотвращение перезревания. Если капуста созрела, а возможности собрать ее нет, нужно уменьшить приток воды к листьям скручиванием кочанов или обрезкой корней с одной стороны растения.

Ранние сорта лучше убирать сразу после созревания. А позднеспелые кочаны не оставлять более, чем на 2 недели.

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