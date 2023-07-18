Гусеницы и слизни забудут дорогу: чем обработать капусту

Не спешите обрабатывать грядки пестицидами, ведь есть более удачная альтернатива для защиты капусты

Капуста часто становится целью для всевозможных жуков, включая крестоцветную блошку, однако и гусеницы со слизнями могут навредить растению. К счастью, защитить культуру от вредителей можно просто, даже не используя химикаты.

Чтобы отпугнуть гусениц и слизней от грядок с капустой, обрабатывайте растение самодельным средством. Об этом рассказывает Greenpost.

Ключевой ингредиент, который нужен дачникам для защиты капусты от паразитов, легко найдется на кухне – обычный столовый уксус. Благодаря своим свойствам этот компонент часто используется в "огородных" целях.

Как приготовить средство против гусениц и слизней

Влейте в ведро или другую удобную тару 10 л теплой воды. Добавьте 200 мл столового 9-процентного уксуса. Тщательно перемешайте.

Раствором, который вы приготовили своими руками, обрабатывайте капусту, а также почву вокруг. Уксусное средство следует применять с периодичность раз в неделю в течение трех недель. Благодаря этим манипуляциям гусеницы и слизни не будут угрожать вашему урожаю капусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часто капуста страдает от другого вредителя – тли. Однако и против этого паразита найдется действенное средство, к тому же полностью экологичное.