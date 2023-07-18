Гусеницы и слизни забудут дорогу: чем обработать капусту
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Не спешите обрабатывать грядки пестицидами, ведь есть более удачная альтернатива для защиты капусты
Капуста часто становится целью для всевозможных жуков, включая крестоцветную блошку, однако и гусеницы со слизнями могут навредить растению. К счастью, защитить культуру от вредителей можно просто, даже не используя химикаты.
Чтобы отпугнуть гусениц и слизней от грядок с капустой, обрабатывайте растение самодельным средством. Об этом рассказывает Greenpost.
Ключевой ингредиент, который нужен дачникам для защиты капусты от паразитов, легко найдется на кухне – обычный столовый уксус. Благодаря своим свойствам этот компонент часто используется в "огородных" целях.
Как приготовить средство против гусениц и слизней
- Влейте в ведро или другую удобную тару 10 л теплой воды.
- Добавьте 200 мл столового 9-процентного уксуса.
- Тщательно перемешайте.
Раствором, который вы приготовили своими руками, обрабатывайте капусту, а также почву вокруг. Уксусное средство следует применять с периодичность раз в неделю в течение трех недель. Благодаря этим манипуляциям гусеницы и слизни не будут угрожать вашему урожаю капусты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что часто капуста страдает от другого вредителя – тли. Однако и против этого паразита найдется действенное средство, к тому же полностью экологичное.