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Гусеницы и слизни забудут дорогу: чем обработать капусту

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вредители могут уничтожить урожай капусты Новость обновлена 18 июля 2023, 16:32
Вредители могут уничтожить урожай капусты. Фото Freepik

Не спешите обрабатывать грядки пестицидами, ведь есть более удачная альтернатива для защиты капусты

Капуста часто становится целью для всевозможных жуков, включая крестоцветную блошку, однако и гусеницы со слизнями могут навредить растению. К счастью, защитить культуру от вредителей можно просто, даже не используя химикаты.

Чтобы отпугнуть гусениц и слизней от грядок с капустой, обрабатывайте растение самодельным средством. Об этом рассказывает Greenpost.

Ключевой ингредиент, который нужен дачникам для защиты капусты от паразитов, легко найдется на кухне – обычный столовый уксус. Благодаря своим свойствам этот компонент часто используется в "огородных" целях.

Как приготовить средство против гусениц и слизней

  1. Влейте в ведро или другую удобную тару 10 л теплой воды.
  2. Добавьте 200 мл столового 9-процентного уксуса.
  3. Тщательно перемешайте.

Раствором, который вы приготовили своими руками, обрабатывайте капусту, а также почву вокруг. Уксусное средство следует применять с периодичность раз в неделю в течение трех недель. Благодаря этим манипуляциям гусеницы и слизни не будут угрожать вашему урожаю капусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часто капуста страдает от другого вредителя – тли. Однако и против этого паразита найдется действенное средство, к тому же полностью экологичное.

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#Капуста #Огород