Не выбрасывайте корки арбузов и дыни: они пригодятся на огороде

Простейший способ избавиться от вредителей на грядке

Начинается сезон арбузов и дынь. После того как сочная и сладкая мякоть съедена, корки обычно отправляются в ведро, как и все остальные отходы. Но если у вас есть земельный участок, не спешите избавляться от корок. Они помогут избавиться от вредителей.

Шкурки арбузов и дыни помогают бороться со слизнями, которые часто появляются на грядках и могут уничтожать все что на них растет. Вредителей привлекают не только растения, но и остатки бахчевых, имеющих сладкий запах.

Как использовать арбузные корки против слизней

В вечернее время разложите корки арбуза или дыни на участке. Уже к утру слизни соберутся возле приманки и остается только собрать вредителей и избавиться от них.

Таким образом, участок будет легко очищен от слизней без лишних затрат и использования опасной "химии", которая вредит овощным культурам.

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