Не викидайте кірки кавунів та дині: вони знадобляться на городі

Найпростіший спосіб позбутися шкідників на грядці

Починається сезон кавунів та динь. Після того, як соковита і солодка м'якота з’їдена, кірки зазвичай відправляють у відро, як і всі інші відходи. Але якщо у вас є земельна ділянка, не поспішайте позбавлятися від кірок. Вони допоможуть позбутися шкідників.

Шкірки кавунів та дині допомагають боротися зі слимаками, які часто з’являються на грядках і можуть знищувати все, що на них росте. Шкідників приваблюють не тільки рослини, а й залишки баштанних, що мають солодкий запах.

Як використовувати кавунові кірки проти слимаків

Увечері розкладіть кірки кавуна або дині на ділянці. Вже до ранку слимаки зберуться біля приманки та залишиться тільки зібрати шкідників і позбутися їх.

Таким чином ділянка буде легко очищена від слимаків без зайвих витрат та використання небезпечної "хімії", яка шкодить овочевим культурам.

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