Плоди збиратимете відрами: чим у липні підгодувати помідори, щоб збільшити врожайність

Підживлення у липні, коли починають дозрівати плоди, дуже важливі

Помідори — одні з найпопулярніших овочів на городі, але за ними потрібен ретельний догляд. Збагатити ґрунт та захистити рослини від шкідників допоможуть прості, але ефективні підживлення.

Експерти у матеріалі "УНІАН" розповіли, як можна без застосування "хімії" збільшити врожайність помідорів. Для цього, як виявилося, буде потрібно мінімум коштів та сил.

Чим підгодувати помідори у липні

Дачникам рекомендують використовувати розчин молочної сироватки, тому що за її допомогою на листках рослини створюється тонка плівка, а вона перешкоджає розмноженню шкідливих мікроорганізмів. Для розчину потрібно лише один літр сироватки і три літри звичайної води.

Потрібно змішати ці інгредієнти та обробити помідори через десять днів. Якщо піде дощ, процедуру слід повторити, тому що він може змити розчин. У третій декаді липня томати також варто захистити від фітофтори та бурої плямистості. У цьому випадку допоможе обприскування листочків 1%-м розчином бордоської рідини.

"Телеграф" писав раніше, навіщо удобрювати помідори пшоном. Дачникам підказали "хитрість", яка допоможе зробити плоди більшими та солодкими.