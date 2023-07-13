Плоды будете собирать ведрами: чем в июле подкормить помидоры, чтобы увеличить урожайность

Подкормки в июле, когда начинают созревать плоды, очень важны

Помидоры — одни из самых популярных овощей на огороде, но за ними требуется тщательный уход. Обогатить почву и защитить растения от вредителей помогут простые, но эффективные подкормки.

Эксперты в материале "УНИАН" рассказали, как можно без применения "химии" увеличить урожайность помидоров. Для этого, как оказалось, потребуется минимум средств и сил.

Чем подкормить помидоры в июле

Дачникам рекомендуют использовать раствор молочной сыворотки, потому что с ее помощью на листьях растения создается тонкая пленка, а она препятствует размножения вредных микроорганизмов. Для раствора потребуется всего один литр сыворотки и три литра обычной воды.

Нужно смешать эти ингредиенты и обработать помидоры спустя десять дней. Если пойдет дождь, то процедуру следует повторить, потому что он может смыть раствор. В третьей декаде июля томаты также стоит защитить от фитофторы и бурой пятнистости. В этом случае поможет опрыскивание листочков 1%-м раствором бордоской жидкости.

"Телеграф" писал ранее, зачем удобрять помидоры пшеном. Дачникам подсказали "хитрость", которая поможет сделать плоды более крупными и сладкими.