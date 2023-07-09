Как ускорить созревание томатов на грядке: хитрости опытных дачников

Простые способы получить на грядке красные и сочные помидоры

Помидоры могут дозревать даже после того как они были сорваны с куста. Но все же особыми вкусовыми качествами и сочностью отличаются плоды, которые дозревают именно на грядке. У дачников есть несколько способов ускорения созревания плодов на тот случай, когда хочется поскорее сорвать спелый помидор.

Что делать, чтобы помидоры быстро созрели на кустах

Для того чтобы плоды поскорее покраснели, нужно удалить с кустов все лишнее. Для начала нужно удалить все старые листья, которые постарели, либо касаются земли. Также рекомендуется обрезать листья до первой ветки томатов. Удалять ту зелень, которая наклонена вниз.

Это позволит перераспределить питание на созревание плодов. Кроме того, улучшит проветриваемость куста и снизит риск заболевания фитофторой. Освещенные солнцем помидоры быстрее созреют.

Ускорить созревание плодов можно удалением цветоносом. Но такой метод подойдет только в конце сезона, когда растение уже не успеет завязать и нарастить новые плоды.

Достаточно подрезать верхушки каждого побега за месяц до окончания сезона. Это остановит их дальнейшее цветение и направит все силы на вызревание плодов.

За месяц до сбора урожая нужно свести к минимуму поливы. При минимальном поливе плоды вырастают вкусными и сахаристыми, кислинка и водянистость полностью уходят.

Опрыскивание йодом. Разведите 3 капли йода в 1 литре воды или 40 капель в ведре воды. Щедро опрыскайте листья, плоды и стебель возле земли. После этой процедуры помидоры быстрее становятся красными и получают защиту от фитофторы.

Чтобы помидоры стали слаще и быстрее созрели, их подкармливают зольным раствором (1 стакан золы на 10 литров воды) из расчета литр средства на 1 куст.

В период созревания томатов ни в кем случае нельзя подкармливать азотными удобрениями (коровяк, куриный помёт, настой зелёной массы и т.д.). Иначе растение будет усилено наращивать зелёную массу, а не плоды.

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