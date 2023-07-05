На капусте не останется ни одной гусеницы: как избавиться т вредителей без химии

Рассказываем, как бороться с вредителями на капусте с помощью народных средств

Сочные зеленые листья капусты привлекают вредителей. Небольшие гусеницы буквально за несколько дней могут испортить все посадки, попросту сделав из листьев и качанов решето. Поэтому с этими вредителями нужно бороться оперативно.

Избавиться от прожорливых гусениц можно с помощью химических препаратов. Но есть и народные средства, которые не менее эффективны, но более экологичны.

Сбор гусениц вручную

Это самый старый и проверенный способ борьбы с вредителями. Нужно ежедневно осматривать кусты капусты. Если заметите яйца и гусениц, соберите их в отдельную емкость, а затем уничтожьте.

Если проводить ежедневный сбор гусениц нет времени и желания, можно обработать кусты сделанными собственными руками средствами.

Средства от гусениц на капусте

Настой луковой шелухи . Трехлитровую банку на 1/3 нужно наполнить шелухой, добавить 2 л воды и настоять 1,5-2 дня. Затем настой нужно процедить, довести объем до 4 литров и добавить 25 г мыла.

. Трехлитровую банку на 1/3 нужно наполнить шелухой, добавить 2 л воды и настоять 1,5-2 дня. Затем настой нужно процедить, довести объем до 4 литров и добавить 25 г мыла. Настой листьев табака . 400 г сухих листьев измельчите до состояния порошка и залейте 10 л воды. Настаивайте в течение двух суток, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1.

. 400 г сухих листьев измельчите до состояния порошка и залейте 10 л воды. Настаивайте в течение двух суток, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1. Отвар ботвы томатов. 4 кг свежей или 2 кг высушенной помидорной ботвы залейте 10 л воды. Прокипятите 30 минут, остудите и процедите. Разведите отвар водой в соотношении 1:3.

4 кг свежей или 2 кг высушенной помидорной ботвы залейте 10 л воды. Прокипятите 30 минут, остудите и процедите. Разведите отвар водой в соотношении 1:3. Настой тысячелистника . 800 г стеблей, листьев и цветков тысячелистника залейте кипятком и дайте настояться в течение получаса. Доведите объем до 10 л и оставьте настаиваться еще на 4 дня.

. 800 г стеблей, листьев и цветков тысячелистника залейте кипятком и дайте настояться в течение получаса. Доведите объем до 10 л и оставьте настаиваться еще на 4 дня. Отвар острого перца. Измельчите 100 г свежих или 50 г сухих стручков, залейте 1 л горячей воды, прокипятите под крышкой в течение 30 минут и дайте настояться двое суток. Процедите отвар и доведите объем до 10 л.

В каждый из перечисленных выше настоев (кроме настоя луковой шелухи) перед обработкой капусты добавьте 40 г мыла. Это нужно для того, чтобы средство равномерно распределялось по листьям и дольше на них держалось.

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