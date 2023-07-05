На капусті не залишиться жодної гусениці: як позбутися шкідників без хімії

Розповідаємо, як боротися зі шкідниками на капусті за допомогою народних засобів

Соковиті зелені листя капусти приваблюють шкідників. Невеликі гусениці буквально за кілька днів можуть зіпсувати всі посадки, просто зробивши з листя та качанів решето. Тому із цими шкідниками треба боротися оперативно.

Позбутися ненажерливих гусениць можна за допомогою хімічних препаратів. Але є й народні засоби, які не менш ефективні, але більш екологічні.

Збір гусениць вручну

Це найстаріший і перевірений спосіб боротьби зі шкідниками. Потрібно щодня оглядати кущі капусти. Якщо помітите яйця та гусениць, зберіть їх в окрему ємність, а потім знищіть.

Якщо проводити щоденний збір гусениць немає часу та бажання, можна обробити кущі зробленими власними руками засобами.

Засоби від гусениць на капусті

Настій цибулиння . Трилітрову банку на 1/3 потрібно наповнити лушпинням, додати 2 л води та настояти протягом 1,5-2 днів. Потім настій потрібно процідити, довести об’єм до 4 літрів та додати 25 г мила.

. Трилітрову банку на 1/3 потрібно наповнити лушпинням, додати 2 л води та настояти протягом 1,5-2 днів. Потім настій потрібно процідити, довести об’єм до 4 літрів та додати 25 г мила. Настій листя тютюну . 400 г сухого листя подрібніть до стану порошку і залийте 10 л води. Розчин повинен настоятися протягом двох діб, після чого його треба процідити та розбавити водою у співвідношенні 1:1.

. 400 г сухого листя подрібніть до стану порошку і залийте 10 л води. Розчин повинен настоятися протягом двох діб, після чого його треба процідити та розбавити водою у співвідношенні 1:1. Відвар бадилля томатів. 4 кг свіжого або 2 кг висушеного помідорного бадилля залийте 10 л води. Прокип’ятіть 30 хвилин, остудіть і процідіть. Розведіть відвар водою у співвідношенні 1:3.

4 кг свіжого або 2 кг висушеного помідорного бадилля залийте 10 л води. Прокип’ятіть 30 хвилин, остудіть і процідіть. Розведіть відвар водою у співвідношенні 1:3. Настій деревію . 800 г стебел, листя і квіток деревію залийте окропом і дайте настоятися протягом пів години. Доведіть об’єм до 10 л і залиште настоюватись ще на 4 дні.

. 800 г стебел, листя і квіток деревію залийте окропом і дайте настоятися протягом пів години. Доведіть об’єм до 10 л і залиште настоюватись ще на 4 дні. Відвар гострого перцю. Подрібніть 100 г свіжих або 50 г сухих стручків, залийте 1 л гарячої води, прокип’ятіть під кришкою протягом 30 хвилин і дайте настоятись дві доби. Процідіть відвар та доведіть об’єм до 10 л.

У кожний з настоїв, що перераховані вище (окрім настою цибулиння), перед обробкою капусти додайте 40 г мила. Це потрібно для того, щоб засіб рівномірно розподілявся по листю та довше на ньому тримався.

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