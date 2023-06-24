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Попелиця на огірках: найефективніші народні засоби боротьби зі шкідником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як боротися з попелицею народними засобами Новина оновлена 24 червня 2023, 13:58
Як боротися з попелицею народними засобами. Фото prostoway

Від шкідників не залишиться і сліду

Попелиця — це один із найнебезпечніших шкідників для огірків на городі. Як тільки ви бачите, що вона з’явилася — потрібно відразу з нею боротися. Інакше врожаю смачних і хрустких огірків вам не бачити.

Необов’язково бігти в магазин з хімії, яка, до речі, може нашкодити і рослинам, адже можна звернутися до народних лайфхаків, пише портал prostoway. До вашої уваги, чотири рецепти найефективніших "отрут" проти попелиці.

Як позбутися попелиці на огірках

  • Оцтовий розчин

10 столових ложок оцту та натертого чи рідкого мила розчиніть у 10 л води. Все перемішайте і окропіть уражені попелиці огірки.

  • Настоянка із червоного перцю

5 стручків червоного гострого перцю наріжте, залийте окропом, і залиште наполягати 2-3 години. Отриману суміш розведіть у 10 л води та окропіть грядки.

  • Розчин золи

300 г деревної золи розчиніть у 10 л води. Додати 1 брусок натертого господарського мила. Все перемішайте та окропіть огірки.

  • Настій чистотілу

Візьміть 300 г сухого чи 1 кг свіжого чистотілу. Залийте його 3 л окропу та поставте наполягати протягом доби. Потім суміш розведіть у 10 л води та обробіть огірки.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети раннього врожаю огірків. Головне, створити умови, які дозволять ласувати власним урожаєм ще до настання літа.

Теги:
#Попелиця #Шкідники #Огірки #Город #Лайфхак