Попелиця на огірках: найефективніші народні засоби боротьби зі шкідником
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Від шкідників не залишиться і сліду
Попелиця — це один із найнебезпечніших шкідників для огірків на городі. Як тільки ви бачите, що вона з’явилася — потрібно відразу з нею боротися. Інакше врожаю смачних і хрустких огірків вам не бачити.
Необов’язково бігти в магазин з хімії, яка, до речі, може нашкодити і рослинам, адже можна звернутися до народних лайфхаків, пише портал prostoway. До вашої уваги, чотири рецепти найефективніших "отрут" проти попелиці.
Як позбутися попелиці на огірках
- Оцтовий розчин
10 столових ложок оцту та натертого чи рідкого мила розчиніть у 10 л води. Все перемішайте і окропіть уражені попелиці огірки.
- Настоянка із червоного перцю
5 стручків червоного гострого перцю наріжте, залийте окропом, і залиште наполягати 2-3 години. Отриману суміш розведіть у 10 л води та окропіть грядки.
- Розчин золи
300 г деревної золи розчиніть у 10 л води. Додати 1 брусок натертого господарського мила. Все перемішайте та окропіть огірки.
- Настій чистотілу
Візьміть 300 г сухого чи 1 кг свіжого чистотілу. Залийте його 3 л окропу та поставте наполягати протягом доби. Потім суміш розведіть у 10 л води та обробіть огірки.
Раніше "Телеграф" розповідав про секрети раннього врожаю огірків. Головне, створити умови, які дозволять ласувати власним урожаєм ще до настання літа.