Попелиця на огірках: найефективніші народні засоби боротьби зі шкідником

Від шкідників не залишиться і сліду

Попелиця — це один із найнебезпечніших шкідників для огірків на городі. Як тільки ви бачите, що вона з’явилася — потрібно відразу з нею боротися. Інакше врожаю смачних і хрустких огірків вам не бачити.

Необов’язково бігти в магазин з хімії, яка, до речі, може нашкодити і рослинам, адже можна звернутися до народних лайфхаків, пише портал prostoway. До вашої уваги, чотири рецепти найефективніших "отрут" проти попелиці.

Як позбутися попелиці на огірках

Оцтовий розчин

10 столових ложок оцту та натертого чи рідкого мила розчиніть у 10 л води. Все перемішайте і окропіть уражені попелиці огірки.

Настоянка із червоного перцю

5 стручків червоного гострого перцю наріжте, залийте окропом, і залиште наполягати 2-3 години. Отриману суміш розведіть у 10 л води та окропіть грядки.

Розчин золи

300 г деревної золи розчиніть у 10 л води. Додати 1 брусок натертого господарського мила. Все перемішайте та окропіть огірки.

Настій чистотілу

Візьміть 300 г сухого чи 1 кг свіжого чистотілу. Залийте його 3 л окропу та поставте наполягати протягом доби. Потім суміш розведіть у 10 л води та обробіть огірки.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети раннього врожаю огірків. Головне, створити умови, які дозволять ласувати власним урожаєм ще до настання літа.