Тля на огурцах: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем

От вредителей не останется и следа

Тля — это один из самых опасных вредителей для огурцов на огороде. Как только вы видите, что она появилась — нужно тут же с ней бороться. Иначе урожая вкусных и хрустящих огурчиков вам не видать.

Необязательно бежать в магазин по химию, которая кстати может навредить и растениям, ведь можно обратиться к народным лайфхакам, пишет портал prostoway. Вашему вниманию, четыре рецепта самых эффективных "ядов" против тли.

Как избавиться от тли на огурцах

Уксусный раствор

10 столовых ложек уксуса и натертого или жидкого мыла растворите в 10 л воды. Все перемешайте и окропите пораженные тлей огурцы.

Настойка из красного перца

5 стручков красного острого перца нарежьте, залейте крутым кипятком, и оставьте настаиваться 2-3 часа. Полученную смесь разведите в 10 л воды и окропите грядки.

Раствор золы

300 г древесной золы растворите в 10 л воды. Добавьте 1 брусок натертого хозяйственного мыла. Все перемешайте и окропите огурцы.

Настой чистотела

Возьмите 300 г сухого или 1 кг свежего чистотела. Залейте его 3 л кипятка и поставьте настаиваться в течение суток. Затем смесь разведите в 10 л воды и обработайте огурцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах раннего урожая огурцов. Главное, создать условия, которые позволят лакомиться собственным урожаем еще до наступления лета.