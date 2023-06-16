Как быстро избавиться от тли с помощью пищевой соды: хитрый лайфхак

Этот трюк избавит вас не только от тли, но и от клещей и белокрылки

Никто из огородников не хочет иметь дело с насекомыми, типа тли и других вредителей, которые приходят и разрушают плантации и распространяют болезни среди растений. Поэтому при их появлении нужно сразу с ними бороться.

К счастью, есть разные экологические методы борьбы с ними, которые не навредят урожаю и растениям, пишет santeplus. И сегодня мы рассказываем, как прогнать со своего огорода тлю. В этом нам поможет — пищевая сода.

Как быстро избавиться от тли

Ингредиенты:

½ чайной ложки пищевой соды;

2 стакана теплой воды;

⅔ стакана оливкового масла;

4-5 капель жидкости для мытья посуды.

Что делать:

Соедините все ингредиенты и равномерно перемешайте; Перелейте все в пульверизатор; Встряхните растение перед опрыскиванием, чтобы полезные насекомые, такие как божьи коровки, летающие насекомые и опылители, упали или улетели. Тля же наоборот прилипнет к растению; Распылите раствор непосредственно на тлю.

Также, стоит отметить, что пищевая сода сама по себе является хорошим репеллентом против ряда насекомых, включая муравьев, тараканов, чешуйниц, слизней и улиток. Просто обильно посыпьте почву вокруг пораженных растений содой.

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