Болезнь не проскочит: рецепт защитного раствора с марганцовкой для помидоров

Узнайте, с чем надо смешать марганцовку, чтобы получить средство защиты для томатов

Опытные огородники информированы о простой технике, способной защитить помидоры от наиболее опасных болезней. Предложенный раствор также способен восстановить растения, пострадавшие от неправильного обращения.

Фитофтороз является распространенным заболеванием томатных растений, пишет ukr.media. Если не начать лечение вовремя, есть высокий риск потери урожая помидоров. Чтобы спасти томаты, стоит приготовить раствор, используя марганцовку и чеснок.

Как приготовить раствор из марганцовки и чеснока

Возьмите 150 г чеснока и тщательно измельчите его. Затем соедините полученную массу с 200 мл воды. Поместите смесь в темное место и дайте настояться в течение 24 часов. После этого процедите чесночный настой и добавьте 1 г марганцовки. Разбавьте раствор водой в ведре. В период сухой погоды распыляйте его. Повторяйте обработку каждую неделю, пока не станут видны явные признаки улучшения. Для профилактики раствором следует опрыскивать посадки 1-2 раза в месяц.

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