Хвороба не проскочить: рецепт захисного розчину з марганцівкою для помідорів

Дізнайтесь, з чим треба змішати марганцівку, щоб отримати засіб захисту для томатів

Досвідчені городники інформовані про просту техніку, здатну захистити помідори від найнебезпечніших хвороб. Запропонований розчин також здатний відновити рослини, які постраждали від неправильного поводження.

Фітофтороз є поширеним захворюванням томатних рослин, пише ukr.media. Якщо не розпочати лікування вчасно, є високий ризик втрати врожаю помідорів. Щоб врятувати томати, варто приготувати розчин, використовуючи марганцівку та часник.

Як приготувати розчин з марганцівки і часнику

Візьміть 150 г часнику та ретельно подрібніть його. Потім з’єднайте отриману масу з 200 мл води. Помістіть суміш у темне місце та дайте настоятися протягом 24 годин. Після цього процідіть часничний настій і додайте 1 г марганцівки. Розбавте розчин водою у відрі. У період сухої погоди розпилюйте його. Повторюйте обробку щотижня, доки не стануть видно явні ознаки поліпшення. Для профілактики розчином слід обприскувати посадки 1-2 рази на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.