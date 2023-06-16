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Як швидко позбутися попелиці за допомогою харчової соди: хитрий лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Сода – безпечний інсектицид для боротьби з цими шкідниками Новина оновлена 16 червня 2023, 11:55
Сода – безпечний інсектицид для боротьби з цими шкідниками. Фото santeplusmag.com

Цей трюк позбавить вас не тільки від попелиці, а й від кліщів та білокрилки

Ніхто з городників не хоче мати справу з комахами, типу попелиці та інших шкідників, які приходять та руйнують плантації та поширюють хвороби серед рослин. Тому при їх появі потрібно одразу з ними боротися.

На щастя, є різні екологічні методи боротьби з ними, які не зашкодять урожаю та рослинам, пише santeplus. І сьогодні ми розповідаємо, як прогнати зі свого городу попелицю. У цьому нам допоможе харчова сода.

Як швидко позбутися попелиці

Інгредієнти:

  • ½ чайної ложки харчової соди;
  • 2 склянки теплої води;
  • ⅔ склянки оливкової олії;
  • 4-5 крапель рідини для миття посуду.

Що робити :

  1. З’єднайте всі інгредієнти та рівномірно перемішайте;
  2. Перелийте все в пульверизатор;
  3. Струсіть рослину перед обприскуванням, щоб корисні комахи, такі як сонечка, летючі комахи та запилювачі, впали або полетіли. Попелиця навпаки прилипне до рослини;
  4. Розпиліть розчин безпосередньо на попелицю.

Також, варто зазначити, що харчова сода сама по собі є гарним репелентом проти низки комах, включаючи мурах, тарганів, лусниць, слимаків та равликів. Просто рясно посипте ґрунт навколо уражених рослин содою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися вершинної гнилі на помідорах. А ще ми писали про способи запобігання фітофторозу – частої хвороби томатів.

Теги:
#Попелиця #Шкідники #Сода #Город #Лайфхак