Як швидко позбутися попелиці за допомогою харчової соди: хитрий лайфхак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей трюк позбавить вас не тільки від попелиці, а й від кліщів та білокрилки
Ніхто з городників не хоче мати справу з комахами, типу попелиці та інших шкідників, які приходять та руйнують плантації та поширюють хвороби серед рослин. Тому при їх появі потрібно одразу з ними боротися.
На щастя, є різні екологічні методи боротьби з ними, які не зашкодять урожаю та рослинам, пише santeplus. І сьогодні ми розповідаємо, як прогнати зі свого городу попелицю. У цьому нам допоможе харчова сода.
Як швидко позбутися попелиці
Інгредієнти:
- ½ чайної ложки харчової соди;
- 2 склянки теплої води;
- ⅔ склянки оливкової олії;
- 4-5 крапель рідини для миття посуду.
Що робити :
- З’єднайте всі інгредієнти та рівномірно перемішайте;
- Перелийте все в пульверизатор;
- Струсіть рослину перед обприскуванням, щоб корисні комахи, такі як сонечка, летючі комахи та запилювачі, впали або полетіли. Попелиця навпаки прилипне до рослини;
- Розпиліть розчин безпосередньо на попелицю.
Також, варто зазначити, що харчова сода сама по собі є гарним репелентом проти низки комах, включаючи мурах, тарганів, лусниць, слимаків та равликів. Просто рясно посипте ґрунт навколо уражених рослин содою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися вершинної гнилі на помідорах. А ще ми писали про способи запобігання фітофторозу – частої хвороби томатів.