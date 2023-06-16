Як швидко позбутися попелиці за допомогою харчової соди: хитрий лайфхак

Цей трюк позбавить вас не тільки від попелиці, а й від кліщів та білокрилки

Ніхто з городників не хоче мати справу з комахами, типу попелиці та інших шкідників, які приходять та руйнують плантації та поширюють хвороби серед рослин. Тому при їх появі потрібно одразу з ними боротися.

На щастя, є різні екологічні методи боротьби з ними, які не зашкодять урожаю та рослинам, пише santeplus. І сьогодні ми розповідаємо, як прогнати зі свого городу попелицю. У цьому нам допоможе харчова сода.

Як швидко позбутися попелиці

Інгредієнти:

½ чайної ложки харчової соди;

2 склянки теплої води;

⅔ склянки оливкової олії;

4-5 крапель рідини для миття посуду.

Що робити :

З’єднайте всі інгредієнти та рівномірно перемішайте; Перелийте все в пульверизатор; Струсіть рослину перед обприскуванням, щоб корисні комахи, такі як сонечка, летючі комахи та запилювачі, впали або полетіли. Попелиця навпаки прилипне до рослини; Розпиліть розчин безпосередньо на попелицю.

Також, варто зазначити, що харчова сода сама по собі є гарним репелентом проти низки комах, включаючи мурах, тарганів, лусниць, слимаків та равликів. Просто рясно посипте ґрунт навколо уражених рослин содою.

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