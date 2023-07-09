Як прискорити дозрівання томатів на грядці: хитрощі досвідчених дачників

Прості способи отримати на грядці червоні та соковиті помідори

Помідори можуть дозрівати навіть після того, як їх зірвали з куща. Але все ж таки особливими смаковими якостями та соковитістю відрізняються плоди, які дозрівають саме на грядці. У дачників є кілька способів прискорення дозрівання плодів на той випадок, коли хочеться якнайшвидше зірвати стиглий помідор.

Що робити, щоб помідори швидко дозріли на кущах

Для того, щоб плоди скоріше почервоніли, потрібно видалити з кущів все зайве. Для початку потрібно видалити все старе листя, яке постаріло, або торкається землі. Також рекомендується обрізати листя до першої гілки томатів. Видаляти ту зелень, яка нахилена донизу.

Це дозволить перерозподілити харчування на дозрівання плодів. Крім того, покращить провітрюваність куща та знизить ризик захворювання на фітофтору. На сонці помідори швидше дозріють.

Прискорити дозрівання плодів можна видаленням квітконоса. Але такий метод підійде лише наприкінці сезону, коли рослина вже не встигне зав’язати та наростити нові плоди.

Достатньо підрізати верхівки кожної пагони за місяць до закінчення сезону. Це зупинить їхнє подальше цвітіння і спрямує всі сили на визрівання плодів.

За місяць до збирання врожаю потрібно звести до мінімуму поливи. При мінімальному поливанні плоди виростають смачними та цукристими, кислинка та водянистість повністю зникають.

Обприскування йодом. Розведіть 3 краплі йоду у 1 літрі води або 40 крапель у відрі води. Щедро обприскуйте листя, плоди та стебло біля землі. Після цієї процедури помідори швидше стають червоними та одержують захист від фітофтори.

Щоб помідори стали солодшими та швидше дозріли, їх підгодовують зольним розчином (1 склянка золи на 10 літрів води) з розрахунку літр засобу на 1 кущ.

У період дозрівання томатів у жодному разі не можна підгодовувати азотними добривами (коров’як, курячий послід, настій зеленої маси тощо). Інакше рослина буде посилено нарощувати зелену масу, а не плоди.

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