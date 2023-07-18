Гусениці та слимаки забудуть дорогу: чим обробити капусту

Не поспішайте обробляти грядки пестицидами, адже є вдала альтернатива для захисту капусти

Капуста часто стає метою для всіляких жуків, включаючи хрестоцвіту блішку, однак і гусениці зі слимаками можуть нашкодити рослині. На щастя, захистити культуру від шкідників можна легко, навіть не використовуючи хімікати.

Щоб відлякати гусениць та слимаків від грядок з капустою, обробляйте рослину саморобним засобом. Про це розповідає Greenpost.

Ключовий інгредієнт, який потрібний дачникам для захисту капусти від паразитів, легко знайдеться на кухні – звичайний оцет. Завдяки своїм властивостям цей компонент часто використовується в "городніх" цілях.

Як приготувати засіб проти гусениць та слимаків

Влийте у цебро або іншу зручну тару 10 л теплої води. Додайте 200 мл 9-відсоткового столового оцту. Ретельно перемішайте.

Розчином, який ви приготували власноруч, обробляйте капусту, а також ґрунт навколо. Оцтовий засіб слід застосовувати з періодичністю раз на тиждень протягом трьох тижнів. Завдяки цим маніпуляціям гусениці та слимаки не загрожуватимуть вашому врожаю капусти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що часто капуста страждає від іншого шкідника — попелиці. Однак і проти цього паразита знайдеться дієвий засіб, до того ж цілком екологічний.