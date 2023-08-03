Рятуємо врожай капусти від білокрилки: дієві народні засоби від шкідника

Ці комахи нападають на капусту великими колоніями.

Капуста — це один із найулюбленіших овочів у багатьох шкідників. Соковитим листям не проти поласувати равлики та слимаки, як боротися з якими ми писали раніше, а також маленькі білі комахи — білокрилки. Про них і поговоримо сьогодні.

Якщо ви помітили на листі капусти білих комах, які дуже схожі на попелицю, а їхні крила вкриті нальотом, то знайте, що це білокрилка, пише prostoway. І боротися із цим шкідником потрібно швидко та терміново, якщо, звичайно, хочете зберегти свій урожай.

Як позбутися білокрилки на капусті

Білокрилки, які можуть переносити вірусні інфекції рослин, приносять на капусту грибок. Тоді листя овочів скручується і сохне, поступово знищуючи всю капусту. На щастя є ефективні народні підручні засоби, які допоможуть розв'язати цю проблему.

Рослини, уражені білокрилкою, можна обробити настоєм деревію. Для цього потрібно 80 г трави деревію залити 1 л окропу, настояти та окропити капусту.

І другий варіант – це мильний розчин. Натріть господарське мило та розведіть його у теплій воді у співвідношенні 1:6. Отриманим мильним розчином окропіть уражені овочі.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб боротьби з іншим поширеним паразитом, що атакує капусту. Проти гусениць є чудовий лайфхак від досвідчених дачників.