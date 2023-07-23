Не знайдете на капусті жодного слимака: два простих трюки проти шкідників

Щоб захистити капусту від слимаків, необов’язково застосовувати магазинні хімікати

Щоб капуста росла здоровою та міцною, важливо не лише удобрювати овоч, а й захищати від шкідників. Дуже часто майбутнім урожаєм цієї культури люблять ласувати слимаки, але їх легко відвадити.

Щоб позбутися слимаків на капусті, спробуйте два дієві способи. Про це йдеться у матеріалі Greenpost.

Слимак може знищити всі старання городників. Цей шкідник поїдає листя капусти, а ще збільшує ризик виникнення грибкових інфекцій. Якщо не втрутитись, на урожай не чекайте. Однак дачники можуть просто відлякати слимаків від капусти навіть без магазинних хімікатів.

Боротьба зі слимаками на капусті

Перший спосіб: саморобний розчин із спецій проти слимаків. У літр води всипте столову ложку солі, сухої гірчиці та червоного перцю, залиште на три години. Отриманим настоєм обробляйте грядки з капустою.

Другий спосіб: засіб проти слимаків на основі гірчиці. У цебро гарячої води всипте 200 г гірчиці, розчиніть порошок і перемішайте, потім охолодіть. Рідину, яку ви приготували, розпорошуйте на капусту.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб боротьби з іншим поширеним паразитом, що атакує капусту. Проти гусениць є відмінний лайфхак від досвідчених дачників.