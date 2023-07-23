Не найдете на капусте ни одного слизняка: два простых трюка против вредителей

Чтобы защитить капусту от слизняков, необязательно задействовать магазинные химикаты

Чтобы капуста росла здоровой и крепкой, важно не только удобрять овощ, а и защищать от вредителей. Очень часто будущим урожаем этой культуры любят лакомиться слизняки, но их легко отвадить.

Чтобы избавиться от слизняков на капусте, попробуйте два действенных способа. Об этом говорится в материале Greenpost.

Слизняк может уничтожить все труды огородников. Этот вредитель поедает листья капусты, а еще увеличивает риск возникновения грибковых инфекций. Если не вмешаться, урожай не ждите. Однако дачники могут просто отпугнуть слизняков от капусты даже без магазинных химикатов.

Борьба со слизняками на капусте

Первый способ: самодельный раствор из специй против слизняков. В литр воды всыпьте столовую ложку соли, сухой горчицы и красного перца, оставьте на три часа. Полученным настоем обрабатывайте грядки с капустой.

Второй способ: средство против слизняков на основе горчицы. В ведро горячей воды всыпьте 200 г горчицы, растворите порошок и перемешайте, затем охладите. Жидкость, которую вы приготовили, распыляйте на капусту.

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