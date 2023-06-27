Гортензія змінить свій колір: просто полийте її цим розчином

Гортензію можна "перефарбувати" з рожевого на блакитний і навпаки

Гортензія – справжня прикраса саду. Примітно, що ця квітка може самостійно змінювати свій колір. Гортензія робить це після пересадки на нове місце та адаптації до нового ґрунту. Але цим процесом можна керувати, змінюючи склад ґрунту та створюючи рослині особливі умови.

Відразу варто відзначити, що деревоподібні гортензії не змінюватимуть колір, хоч би як садівник намагався. Такий трюк вдасться провернути тільки з кольором крупнолистих гортензій (рожевих та блакитних), пише "Самотужки".

Якщо ви хочете змінити колір гортензій, насамперед протестуйте ґрунт. Кислий ґрунт (з рівнем pH нижче 7) дозволить виростити блакитну гортензію. Лужний ґрунт (з рівнем pH вище 7) дасть рожеві квіти. Тобто, якщо ви вирощуєте рожеві гортензії, але хочете перетворити їх на блакитні, вам потрібно підвищити кислотність ґрунту.

Як змінити колір гортензії з рожевого на блакитний

Щоб отримати на ділянці блакитну гортензію, потрібно збільшити концентрацію алюмінію у ґрунті.

Достатньо підсипати в горщик під стебла хвою, компост, мелену каву та сульфат алюмінію. Зміна рівня рН – це тривалий процес. Рослині може знадобитися близько року, щоб змінити колір повністю.

Якщо ґрунт у саду лужний, підживлення з алюмінію доведеться додавати час від часу протягом усього періоду вегетації, щоб "закріпити" блакитний колір гортензії. Найпростіше використовувати сульфат алюмінію з розрахунку 4 ст. л. на 4,5 л води (розчином поливають кущі під корінь кожні 2-4 тижні).

Деякі садівники радять вносити під гортензію галун, щоб закислити ґрунт і зробити квітку блакитною. На 1 літр води необхідно взяти 5 г галунів. Водночас вносять позакореневе підживлення з основних поживних елементів – фосфор, калій та азот змішують у пропорції 5:20:10, потім розводять водою. Отриманим складом обприскують кущі гортензії.

Як змінити колір гортензії з блакитного на рожевий

Для цього потрібно видалити надлишок алюмінію в ґрунті. Найпростіший спосіб – додати доломітове борошно, щоб підвищити pH. Для початку розсипте навколо куща 3-4 склянки доломітового борошна. Потім треба вносити ту саму дозу кожні 2-3 тижні протягом усього періоду зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно доглядати півонії після того, як вони відцвітуть.