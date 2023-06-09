Що не можна робити з півоніями після цвітіння: секрет досвідчених квітникарів

Далеко не всі знають, як доглядати півонії після того, як вони відцвітуть

Якщо правильно доглядати півонії, вони довго будуть радувати своїм пишним цвітінням. Але мало хто знає, що робити з квітами після того, як вони зав’януть.

Часто дачники поспішають обрізати квіти відразу після того, як вони відцвіли. Але робити це не можна. Необхідно залишати нижню частину півонії з кількома пелюстками, оскільки саме в цей період формуються майбутні нирки. Крім того, саме після цвітіння півонія починає отримувати хімічні елементи, необхідні для подальшого зростання. Обрізка може знищити квіти.

Квітникарі радять підгодувати півонії через два тижні після закінчення цвітіння. Підгодовування повинно включати 10-15 грамів калійного і 15 — 20 грамів фосфорного добрива. Про це пише "Аграрії разом". Підживлення бажано наносити з пульверизатора.

Обрізання півонії потрібно провести восени. Роблять це після перших легких морозів. Необхідно ретельно зрізати стебла рослини, залишивши паростки не більше 10 сантиметрів від бруньок, а потім ретельно вкрити кореневу систему від морозів.

Якщо до цього часу листя півонії засохнуть, це буде сигналізувати про хворобу квітки. У здорової рослини листя зберігається до глибокої осені.

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