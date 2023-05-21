Заплетіть коси з листя нарциса після цвітіння: результат вас потішить

Заплести листя нарцисів у коси — п’ятихвилинна справа, а користі від неї маса

Нарциси — одні з найкрасивіших і найпоширеніших весняних квітів. Вони залишаються зеленими ще довго після цвітіння. Але їх листя продовжує рости та обплутують сусідні рослини.

Досвідчені квітникарі знають спосіб, як спритно вийти із ситуації й при цьому не обрізати листя нарциса.

Після того, як нарциси відцвіли, процес вегетації триває ще 4-6 тижнів. З припиненням цвітіння поливи не зупиняють. Саме в цей період відбувається основне накопичення поживних речовин та закладання квітконосних бруньок. Листя нарцисів продовжує рости, згодом опускається на землю і може плутатися з сусідніми рослинами.

Щоб процес вегетації успішно завершився і цибулини отримали всі поживні елементи для подальших цвітінь, листя нарциса заплітають у коси.

Позбудьтеся відцвілих квітконосів. Візьміть листя однієї рослини, розділіть на 3 рівні частини та сплетіть їх у широку косу, а потім поступово вплетіть в неї листя другої квітки.

Коси з листя нарциса додадуть естетичності квітника і не заважатимуть іншим рослинам розростатися. Приблизно через 1,5 місяця косу можна буде забрати. Для цього не знадобляться додаткові інструменти, тому що листя просто відсохне.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке добриво потрібно використовувати для пишного цвітіння півонії.