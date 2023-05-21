Заплетите косы из листьев нарцисса после цветения: результат вас порадует

Заплести листья нарциссов в косы – пятиминутное дело, а пользы от него масса

Нарциссы – одни из самых красивых и распространенных весенних цветов. Они остаются зелеными еще долго после цветения. Но их листья продолжают расти и опутывают соседние растения.

Опытные цветоводы знают способ, как ловко выйти из ситуации и при этом не обрезать листья нарцисса.

После того как нарциссы отцвели, процесс вегетации продолжается еще 4 — 6 недель. С прекращением цветения поливы не останавливают. Именно в этот период происходит основное накопление питательных веществ и закладка цветоносных почек. Листья нарциссов продолжают расти, со временем опускаются на землю и могут путаться с соседними растениями.

Чтобы процесс вегетации успешно завершился и луковицы получили все питательные элементы для последующих цветений, листья нарцисса заплетают в косы.

Избавьтесь от отцветших цветоносов. Возьмите листья одного растения, разделите на 3 равные части и сплетите их в широкую косу, а затем постепенно вплетите в нее листья второго цветка.

Косы из листьев нарцисса придадут эстетичности цветнику и не будут мешать другим растениям разрастаться. Приблизительно через 1,5 месяца косу можно будет убрать. Для этого не понадобятся дополнительные инструменты, так как она просто отсохнет.

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