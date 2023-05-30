Зробіть це у червні, і малина завалить вас рясним урожаєм: поради досвідчених садівників

Дотримуйтесь цих порад, і малина віддячить вам щедрими гронами ягід

Малина — це досить невибаглива рослина, проте якщо приділити їй трохи кохання, уваги та турботи, вона щедро віддячить своїм власникам. Небагато добрив, правильний і своєчасний полив — і вам не вистачить відер, щоби зібрати всі ягоди з кущів.

Як доглядати малину у червні, щоб отримати щедрий урожай, розповідає портал prostoway. Досвідчені дачники вже давно користуються цими порадами і насолоджуються смачними та соковитими ягодами малини.

Як доглядати малину в червні

Перше, на що потрібно звернути увагу, — це полив. На початку літа малині не вистачає вологи, тому поливати кущі варто частіше. Ідеально підійде метод дощування з невеликим тиском води.

Другий етап — підживлення фосфорно-калійними добривами під час утворення зав’язей у малини. Найчастіше це припадає на другу половину червня. Після поливу можна удобрити кущі пташиним послідом, який розчиняють у воді у пропорції 1:20. Або можна використовувати деревну золу – 150 г на 1 м квадратний.

Крім цього корисним підживленням буде сечовина. На 10 л води розчиняють 1 столову ложку засобу і оббризкайте листя малини увечері, коли немає сонця.

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