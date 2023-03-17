Як виростити малину без мерзенних черв’яків: 4 способи допоможуть захистити ягоди

Якщо не боротися з цією напастю, то про рясний і здоровий урожай малини можна забути назавжди

Практичні всі з нас знають, яка смачна ягода — малина, особливо коли пробуєш її з куща. Однак страх того, що в ній може жити маленький черв’як, псує будь-яке бажання насолодитися смаком корисної ягоди.

З проблемою паразитів стикаються багато садівників, пише bb.lv. Відомо, що черв’яки в малині — це потомство шкідників, які благополучно перезимували у верхньому шарі ґрунту, вкритому порожнистим листям, або живуть у бур’янах і заростях культури. Як захистити малину від шкідників, читайте нижче.

Як захистити малину: 4 способи

Проводити регулярне санітарне обрізання, прибирати листя на зиму, регулярно оновлювати мульчу. Провести обробку 3% бордоською рідиною до розкриття бруньок. Обприскувати культуру. Як приготувати розчин: розчиняємо 2 ст. л. соди в 10 літрах окропу, чекаємо, коли вода охолоне, і використовуємо для обприскування кожні 5-7 днів. Також можна 100 г гірчичного порошку розчинити у 10 літрах води та дати настоятися добу, а потім використовувати для обприскування. Посадити цибулю чи часник поруч із малиною.

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