Що робити, якщо малина не дає ягід: основні причини неврожайності

Розповідаємо, що можна зробити, щоб досягти підвищення врожайності малини

Малина — це дуже популярна ягода, яку можна їсти відразу з куща або заморозити ягоди на зиму. Вона росте майже на кожній ділянці, проте не всім вдається виростити великі ягоди чи бодай якийсь її врожай.

Серед багатьох факторів, що впливають на врожайність малини, перше місце займає неправильне розміщення чи посадка кущів. Також на врожайність впливає і малинова поросль, що відбирає у рослин поживні речовини.

Що робити, якщо малина не плодоносить

Малинову поросль потрібно видаляти або пересаджувати на інше місце. Завдяки цьому можна досягти збільшення кількості сонячного світла, що потрапляє рівномірно на весь саджанець. У цьому випадку ягоди зав’язуватимуться по всій висоті рослини.

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Як позбавитися від заростей малини

Зрізайте зарості за допомогою лопати разом із кореневою системою на глибині 3-5 сантиметрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо малина сильно розростається.