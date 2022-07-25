Что делать, если малина не дает ягод: основные причины неурожайности

Рассказываем, что можно предпринять, чтобы добиться повышения урожайности малины

Малина — это очень популярная ягода, которую можно кушать сразу из куста или заморозить ягоды на зиму. Она растет почти на каждом участке, однако не всем удается вырастить крупные ягоды или хоть какой-то ее урожай.

Среди многих факторов, которые влияют на урожайность малины, первое место занимает неправильное размещение или посадка кустов. Также на урожайность влияет и малиновая поросль, отбирающая у растений питательные вещества.

Что делать, если малина не плодоносит

Малиновую поросль нужно удалять или пересаживать на другое место. Благодаря этому можно добиться увеличения количества солнечного света, попадающего равномерно на весь саженец. В этом случае ягоды будут завязываться по всей высоте растения.

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Как избавиться от зарослей малины

Срезайте заросли при помощи лопаты вместе с корневой системой на глубине 3-5 сантиметров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если малина сильно разрастается.