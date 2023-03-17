Как вырастить малину без мерзких червей: 4 способа помогут защитить ягоды

Если не бороться с этой напастью, то об обильном и здоровом урожае малины можно забыть навсегда

Практические все из нас знают, какая вкусная ягода — малина, особенно когда пробуешь ее с куста. Однако страх того, что в ней может жить маленьких червяк, портит всякое желание насладиться вкусом полезной ягоды.

С проблемой паразитов сталкиваются многие садоводы, пишет bb.lv. Известно, что черви в малине — это потомство вредителей, которые благополучно перезимовали в верхнем слое почвы, укрытой палой листвой, или живущие в сорняках и зарослях культуры. Как защитить малину от вредителей, читайте ниже.

Как защитить малину: 4 способа

Проводить регулярную санитарную обрезку, убирать листву на зиму, регулярно обновлять мульчу. Провести обработку 3% бордоской жидкостью до раскрытия почек. Опрыскать культуру. Как приготовить раствор: растворяем 2 ст. л. соды в 10 литрах кипятка, ждем, когда вода остынет, и используем для опрыскивания каждые 5-7 дней. Также можно 100 г горчичного порошка растворить в 10 литрах воды и дать настояться сутки, а затем использовать для опрыскивания. Посадить лук или чеснок рядом с малиной.

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