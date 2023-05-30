Сделайте это в июне, и малина завалит вас обильным урожаем: советы опытных садоводов

Следуйте этим советам, и малина отблагодарит вас щедрыми гроздьями ягод

Малина — это достаточно неприхотливое растение, однако если уделить ей немного любви, внимания и заботы, она щедро отблагодарит своих владельцев. Немного удобрений, правильный и своевременный полив — и вам не хватит ведер, чтобы собрать все ягоды с кустов.

Как ухаживать за малиной в июне, чтобы получить щедрый урожай, рассказывает портал prostoway. Опытные дачники уже давно пользуются этими советами и наслаждаются вкусными и сочными ягодами малины.

Как ухаживать за малиной в июне

Первое на что нужно обратить внимание — это полив. В начале лета малине не хватает влаги, поэтому поливать кусты стоит чаще. Идеально подойдет метод дождевания с небольшим напором воды.

Второй этап — подкормка фосфорно-калийными удобрениями в период образование завязей у малины. Чаще всего это приходится на вторую половину июня. После полива можно удобрить кусты птичьим пометом, который растворяют в воде в пропорции 1:20. Или же можно использовать древесную золу – 150 г на 1 м квадратный.

Помимо этого полезной подкормкой будет мочевина. На 10 л воды растворяют 1 столовую ложку средства и обрызгайте листья малины вечером, когда нет солнца.

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