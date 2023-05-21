Что нужно делать с малиной в июне, чтобы собирать урожай ведрами: три секрета

Будут всегда большие и сладкие ягоды

С детства каждый знает, насколько вкусна красная ягода, особенно когда ее есть прямо с куста. Но многие даже не задумываются о факторах, которые влияют на урожай малины.

В июне для малины после цветения важно обеспечить правильный уход, чтобы получить богатый урожай сочных и сладких ягод. Большую пользу приносит уход за этим растением, состоящий из трех простых шагов, пишет ukr.media.

Как правильно выращивать малину в июне

Малина предпочитает влажную среду, поэтому регулярный полив является неотъемлемой частью ухода за растением. Не забывайте поддерживать достаточный уровень влаги и поливать малину по мере необходимости. После процесса цветения необходимо принять меры по защите кустов от вредителей, которые могут негативно повлиять на количество и качество урожая. Следует применить доступный биопрепарат для борьбы с клещами и малиновыми долгоносиками. Если листья малины становятся желтыми, то, вероятно, у растения недостаток железа. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать железный купорос. Для корневого подкорма и обработки листьев рекомендуется добавить 1 чайную ложку железного купороса в 10 литров воды. Чтобы ягоды были крупными и сладкими, а урожай обильным, малине необходимо дополнительное питание. После цветения растению требуется калий и немного фосфора. Можно применить гумат калия.

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