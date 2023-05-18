Два простых способа омолодить куст смородины: узнайте, как получить урожай намного раньше

Второй вариант более щадящий, но при этом и более хлопотный

Периодическое омоложение, а не только подкормки для растений, является неотъемлемым для всех садовых кустарников. Эта необходимо делать для здорового роста растений и достижения лучшего качества и изобилия урожая.

Когда дело касается смородины, для омоложения обычно используют два метода: полное удаление куста или его частичная обрезка. Об этом пишет pixelinform.

Как омолодить куст смородины

1 способ

Все старые отростки полностью удаляются, то есть их обрезают на уровне земли так, чтобы не оставалось остатков стволов. Через полторы-две недели проводится полный комплекс подкормки.

После такой обрезки в течение лета у корневой шейки образуется множество новых отростков, но осенью следует оставить только 8-10 из них, чтобы куст не стал слишком густым. Обычно первый урожай на этих отростках появляется на второй год.

2 способ

Необходимо тщательно рассмотреть и тщательно выбрать побеги, которые будут удалены. В первую очередь удаляются самые старые ветки, которые определяются по их темной и грубой коре. Эти ветки срезаются на уровне почвы. Затем обрезаются оставшиеся побеги, так чтобы их пеньки выступали над землей на 15-20 см.

В течение сезона на этих побегах развиваются боковые ростки, которые также частично удаляются осенью. Использование этого метода позволяет получить более ранний урожай, однако приводит к более сильному и быстрому разрастанию кустов.

Укрепляем иммунитет куста. Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить куст смородины, чтобы урожай был обильным, а ягоды — здоровыми.