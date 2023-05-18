Два простих способи омолодити кущ смородини: дізнайтеся, як отримати врожай набагато раніше

Другий варіант більш щадний, але при цьому і більш клопіткий

Періодичне омолодження, а не тільки підживлення рослин, є невід’ємним для всіх садових чагарників. Це необхідно робити для здорового росту рослин і досягнення кращої якості та достатку врожаю.

Коли справа стосується смородини, для омолодження зазвичай використовують два методи: повне видалення куща або його часткове обрізування. Про це пише pixelinform.

Як омолодити кущ смородини

1 спосіб

Усі старі відростки повністю видаляються, тобто їх обрізають лише на рівні землі так, щоб не залишалося залишків стовбурів. Через півтора-два тижні проводиться повний комплекс підживлення.

Після такої обрізки протягом літа у кореневої шийки утворюється безліч нових відростків, але восени слід залишити лише 8-10 з них, щоб кущ не став надто густим. Зазвичай перший урожай цих відростків з’являється на другий рік.

2 спосіб

Необхідно ретельно розглянути та ретельно вибрати пагони, які будуть видалені. Насамперед видаляються найстаріші гілки, які визначаються за їхньою темною і грубою корою. Ці гілки зрізуються лише на рівні грунту. Потім обрізаються пагони, що залишилися, так щоб їх пеньки виступали над землею на 15-20 см.

Протягом сезону на цих пагонах розвиваються бічні паростки, які також частково видаляються восени. Використання цього методу дозволяє отримати більш ранній урожай, проте призводить до більш сильного та швидкого розростання кущів.

Зміцнюємо імунітет куща. Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати кущ смородини, щоб урожай був рясним, а ягоди — здоровими.