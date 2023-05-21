Що потрібно робити з малиною у червні, щоб збирати врожай відрами: три секрети
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Будуть завжди великі та солодкі ягоди
З дитинства кожен знає, наскільки смачна червона ягода, особливо коли її їсти прямо з куща. Але багато хто навіть не замислюється про фактори, які впливають на врожай малини.
У червні для малини після цвітіння важливо забезпечити правильний догляд, щоб отримати багатий урожай соковитих та солодких ягід. Велику користь приносить догляд за цією рослиною, що складається з трьох простих кроків, пише ukr.media.
Як правильно вирощувати малину у червні
- Малина віддає перевагу вологому середовищу, тому регулярний полив є невід’ємною частиною догляду за рослиною. Не забувайте підтримувати достатній рівень вологи та поливати малину за необхідності.
- Після процесу цвітіння необхідно вжити заходів щодо захисту кущів від шкідників, які можуть негативно вплинути на кількість та якість урожаю. Слід застосувати доступний біопрепарат для боротьби з кліщами та малиновими довгоносиками.
- Якщо листя малини стає жовтим, то, ймовірно, у рослини нестача заліза. Щоб виправити ситуацію, можна використати залізний купорос. Для кореневого підживлення та обробки листя рекомендується додати 1 чайну ложку залізного купоросу в 10 літрів води. Щоб ягоди були великими та солодкими, а врожай рясним, малині необхідне додаткове харчування. Після цвітіння рослині потрібен калій та трохи фосфору. Можна застосувати гумат калію.
Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від черв'яків. Названо чотири ефективні способи.