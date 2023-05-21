Що потрібно робити з малиною у червні, щоб збирати врожай відрами: три секрети

Будуть завжди великі та солодкі ягоди

З дитинства кожен знає, наскільки смачна червона ягода, особливо коли її їсти прямо з куща. Але багато хто навіть не замислюється про фактори, які впливають на врожай малини.

У червні для малини після цвітіння важливо забезпечити правильний догляд, щоб отримати багатий урожай соковитих та солодких ягід. Велику користь приносить догляд за цією рослиною, що складається з трьох простих кроків, пише ukr.media.

Як правильно вирощувати малину у червні

Малина віддає перевагу вологому середовищу, тому регулярний полив є невід’ємною частиною догляду за рослиною. Не забувайте підтримувати достатній рівень вологи та поливати малину за необхідності. Після процесу цвітіння необхідно вжити заходів щодо захисту кущів від шкідників, які можуть негативно вплинути на кількість та якість урожаю. Слід застосувати доступний біопрепарат для боротьби з кліщами та малиновими довгоносиками. Якщо листя малини стає жовтим, то, ймовірно, у рослини нестача заліза. Щоб виправити ситуацію, можна використати залізний купорос. Для кореневого підживлення та обробки листя рекомендується додати 1 чайну ложку залізного купоросу в 10 літрів води. Щоб ягоди були великими та солодкими, а врожай рясним, малині необхідне додаткове харчування. Після цвітіння рослині потрібен калій та трохи фосфору. Можна застосувати гумат калію.

Раніше "Телеграф" писав, як убезпечити малину від черв'яків. Названо чотири ефективні способи.