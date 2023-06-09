Что нельзя делать с пионами после цветения: секрет опытных цветоводов

Далеко не все знают, как ухаживать за пионами после того как они отцветут

Если правильно ухаживать за пионами, они долго будут радовать своим пышным цветением. Но мало кто знает, что делать с цветами после того как они завянут.

Часто дачники спешат обрезать цветы сразу же после того как они отцвели. Но делать этого нельзя. Необходимо оставлять нижнюю часть пиона с несколькими лепестками, так как именно в этот период времени формируются будущие почки. Кроме того, именно после цветения пион начинает получать химические элементы, необходимые для дальнейшего роста. Обрезка попросту может уничтожить цветы.

Цветоводы советуют подкормить пионы спустя две недели после окончания цветения. Подкормка должна включать в себя 10- 15 граммов калийного и 15 — 20 граммов фосфорного удобрения. Об этом пишет "Аграрії разом". Подкормку желательно наносить из пульверизатора.

Обрезку пионов нужно провести осенью. Делают это после первых легких морозов. Необходимо тщательно срезать стебли растения, оставив ростки не более 10 сантиметров от почек, а затем тщательно укрыть корневую систему от морозов.

Если к этому времени листы пиона засохнут, это будет сигнализировать о болезни цветка. У здорового растения листья сохраняются до глубокой осени.

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