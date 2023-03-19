Зацвіте як шалена: чим підгодувати гортензію, щоб підбадьорити квітку

Це бюджетне підживлення подарує пишне цвітіння

Прекрасну квітку гортензію справедливо називають "царицею саду", проте без допомоги хитрих підживлень вона не підтвердить свій королівський статус. Підживлення забезпечують гортензії формування нових бруньок, що відповідають за майбутнє цвітіння.

Досвідчені садівники викликають цвітіння цього кущика розчином на основі лимонної кислоти, яку слід вносити під гортензію, пише bb.lv. Крім того, під кущ розміщують хвою сосни.

До речі, гній та компост гортензії не подобається. Ці органічні добрива багаті на азот, тому вони роблять ґрунт більш лужним — небажаним для розвитку квітки.

Додамо, що для здорового росту та пишного цвітіння цієї красивої рослини необхідно створювати оптимальні для неї умови. Гортензія любить кислий ґрунт. В іншому випадку цвітіння не буде.

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