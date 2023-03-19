Зацветет как бешеная: чем подкормить гортензию, чтобы приободрить цветок

Эта бюджетная подкормка подарит пышное цветение

Прекрасный цветок гортензию справедливо называют "царицей сада", однако без помощи хитрых подкормок она не подтвердит свой королевский статус. Подкормки обеспечивают гортензии формирования новых почек, отвечающие за будущее цветение.

Опытные садоводы вызывают цветение этого кустарника раствором на основе лимонной кислоты, которую следует вносить под гортензию, пишет bb.lv. Кроме того, под куст размещают хвою сосны.

Кстати, навоз и компост гортензии не нравится. Эти органические удобрения богаты на азот, поэтому они делают почву более щелочной — нежелательной для развития цветка.

Добавим, что для здорового роста и пышного цветения этого красивого растения необходимо создавать оптимальные для нее условия. Гортензия любит кислую почву. В противном случае цветения не будет.

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