Как сохранить гортензию до весны: варианты последней подкормки этой осенью
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 630
Затягивать с внесением подкормок в последний раз в осеннем сезоне нежелательно
Чтобы любоваться яркими цветами любого цветка, необходимо уделять растениям немало внимания. Особенно это касается гортензии, которой нравится, когда ее балуют питательными веществами. Ранние сорта гортензии обычно удобряют в конце августа, а вот для поздних лучше проводить подкормки в начале сентября.
Подкормки обеспечивают формирования новых почек гортензии, которые отвечают за будущее цветение, пишет belnovosti. После осенней обрезки удобрять землю уже не стоит.
Чем подкормить гортензию осенью
Органика: перепревший навоз, компост или торф — ими предстоит замульчировать почву возле гортензии.
С минеральными подкормками нужно отнестись с предельной осторожностью. Для кислотности почвы подойдет железо (используем раствор железного купороса в период вегетации).
Также для кислотности сгодится и лимонная кислота: для раствора нужна 1 ч. л. на ведро воды. Заменить лимонку можно щавелевой кислотой или настоем крапивы со щавелем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить фиалки, чтобы "разбудить" спящие бутоны и предотвратить гибель цветка.