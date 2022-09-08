Как сохранить гортензию до весны: варианты последней подкормки этой осенью

Затягивать с внесением подкормок в последний раз в осеннем сезоне нежелательно

Чтобы любоваться яркими цветами любого цветка, необходимо уделять растениям немало внимания. Особенно это касается гортензии, которой нравится, когда ее балуют питательными веществами. Ранние сорта гортензии обычно удобряют в конце августа, а вот для поздних лучше проводить подкормки в начале сентября.

Подкормки обеспечивают формирования новых почек гортензии, которые отвечают за будущее цветение, пишет belnovosti. После осенней обрезки удобрять землю уже не стоит.

Чем подкормить гортензию осенью

Органика: перепревший навоз, компост или торф — ими предстоит замульчировать почву возле гортензии.

С минеральными подкормками нужно отнестись с предельной осторожностью. Для кислотности почвы подойдет железо (используем раствор железного купороса в период вегетации).

Также для кислотности сгодится и лимонная кислота: для раствора нужна 1 ч. л. на ведро воды. Заменить лимонку можно щавелевой кислотой или настоем крапивы со щавелем.

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