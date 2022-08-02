Бутоны не хотят распускаться: простая подкормка, чтобы у фиалок было обильное цветение

Делимся рецептом простой подкормки для роспуска бутонов фиалки

При выращивании фиалок, которые способны отводит неудачи от своих владельцев, можно столкнуться с проблемой, когда бутоны растения долго не распускаются. Что делать в этом случае, чтобы бутоны окончательно не засохли, так и не порадовав прекрасными цветочками?

Если бутоны не распускаются длительное время — необходимо срочно принимать меры, пишет cpykami. Чтобы "разбудить" спящие бутоны, стоит приготовить простую, но эффективную подкормку на основе банановой кожуры, содержащая большое количество калия, магния, кальция, витамины группы B, витамин С и К, необходимые для обильного цветения фиалки.

Чем подкормить фиалку, чтобы расцветали бутоны

Кожуру бананов можно использовать двумя способами:

Нарезаем кожуру 2 бананов на кусочки и перекладываем в стеклянную банку объемом 1 литр. Закрываем банку крышкой и оставляем на ночь. Через 12 часов процеживаем настой через сито и используем для подкормки фиалок. Помещаем нарезанную кожуру 3 бананов в кастрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. После полного остывания подкормку можно использовать.

Использовать банановую воду можно два раза в месяц. Для одного растения необходимо всего 5 ст. л. подкормки.

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