Бутоны не хотят распускаться: простая подкормка, чтобы у фиалок было обильное цветение
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Делимся рецептом простой подкормки для роспуска бутонов фиалки
При выращивании фиалок, которые способны отводит неудачи от своих владельцев, можно столкнуться с проблемой, когда бутоны растения долго не распускаются. Что делать в этом случае, чтобы бутоны окончательно не засохли, так и не порадовав прекрасными цветочками?
Если бутоны не распускаются длительное время — необходимо срочно принимать меры, пишет cpykami. Чтобы "разбудить" спящие бутоны, стоит приготовить простую, но эффективную подкормку на основе банановой кожуры, содержащая большое количество калия, магния, кальция, витамины группы B, витамин С и К, необходимые для обильного цветения фиалки.
Чем подкормить фиалку, чтобы расцветали бутоны
Кожуру бананов можно использовать двумя способами:
- Нарезаем кожуру 2 бананов на кусочки и перекладываем в стеклянную банку объемом 1 литр. Закрываем банку крышкой и оставляем на ночь. Через 12 часов процеживаем настой через сито и используем для подкормки фиалок.
- Помещаем нарезанную кожуру 3 бананов в кастрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. После полного остывания подкормку можно использовать.
Использовать банановую воду можно два раза в месяц. Для одного растения необходимо всего 5 ст. л. подкормки.
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