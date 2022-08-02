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Бутоны не хотят распускаться: простая подкормка, чтобы у фиалок было обильное цветение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Быстрая помощь для обильного цветения фиалок
Быстрая помощь для обильного цветения фиалок

Делимся рецептом простой подкормки для роспуска бутонов фиалки

При выращивании фиалок, которые способны отводит неудачи от своих владельцев, можно столкнуться с проблемой, когда бутоны растения долго не распускаются. Что делать в этом случае, чтобы бутоны окончательно не засохли, так и не порадовав прекрасными цветочками?

Если бутоны не распускаются длительное время — необходимо срочно принимать меры, пишет cpykami. Чтобы "разбудить" спящие бутоны, стоит приготовить простую, но эффективную подкормку на основе банановой кожуры, содержащая большое количество калия, магния, кальция, витамины группы B, витамин С и К, необходимые для обильного цветения фиалки.

Чем подкормить фиалку, чтобы расцветали бутоны

Кожуру бананов можно использовать двумя способами:

  1. Нарезаем кожуру 2 бананов на кусочки и перекладываем в стеклянную банку объемом 1 литр. Закрываем банку крышкой и оставляем на ночь. Через 12 часов процеживаем настой через сито и используем для подкормки фиалок.
  2. Помещаем нарезанную кожуру 3 бананов в кастрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. После полного остывания подкормку можно использовать.

Использовать банановую воду можно два раза в месяц. Для одного растения необходимо всего 5 ст. л. подкормки.

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#Фиалки #Растения #Сад