Приносят удачу и помогают избегать ссор: какие цветы стоит посадить дома

Такие цветы-обереги нужно обязательно держать дома.

Прекрасным дополнением любого интерьера являются комнатные растения или вазоны. Они не только внесут свежую нотку в ваш дом, но и обогатят его кислородом. Однако и на этом "волшебные" способности вазонов не заканчиваются. Некоторые цветы могут принести в дом желанное богатство, а некоторые помогут сохранить семейное счастье.

О том, какие комнатные растения способны оберегать семейный очаг, пишет belnovosti. Отмечается, что эти зеленые обереги помогут избежать ссор в семье, отведут от хозяев неудачи, а также скрепят семейные узы еще сильнее.

Растения, которые приносят удачу в дом

Спатифиллум или "женское счастье" — помогает гасить конфликты и ссоры супругов.

Фиалка — отводит неудачи, уменьшает душевные страдания и слывет символом верности.

Китайская роза — растение, которое устанавливает мир и покой в семье.

Мирт — скрепляет семейные узы и несет гармонию в молодую семью.

Калатея — помогает сохранить брак и вернуть в отношения утраченную страсть.

Хлорофитум — действует как успокоительное и снижает количество ссор.

Цикламен — растение, которое должно быть в спальне у тех, кого часто мучают кошмары. В народе его называют "ловец снов".

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.