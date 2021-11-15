Названы комнатные растения, которым не место в спальне

Несмотря на приметы или рекомендации кого-то из знакомых, при выборе растений для спальни в первую очередь стоит ориентироваться на собственные ощущения

Многие из нас привыкли, что в доме всегда есть цветы, но некоторые цветы могут быть опасными. Не исключением является и спальня.

О том, какие растения не стоит держать в спальной комнате, пишет wday.

В комнате, где вы спите не желательно ставить растения, у которых сладкий и тяжелый аромат. Среди них — лилии, орхидеи, ландыши, жасмин. Правда, если от аромата этих цветов вы рискуете получить головную боль, то есть растения, цветение которых может стать очень сильным аллергеном.

Среди таких цветов выделяют:

олеандр;

алоказия;

азалия;

герань.

Также стоит помнить об индивидуальной непереносимости и совершенно безопасные растения для одних, могут быть сильнейшими аллергенами для других.

В остальном – цветы не опасны для спальни.

Опасные цветы для спальни и других комнат

Некоторые растения не стоит держать в доме, особенно если у вас есть маленькие дети или животные. Существует несколько групп наиболее опасных растений, которые не стоит держать в любой комнате:

1. Семейство молочайных. К таким цветам относится молочай трехгранный или треугольный, пуансеттия, кротон. В листьях этих растений содержится ядовитый сок, который может вызывать ожоги.

2. Домашние растения из семейства пасленовых, в частности – декоративный паслен, у которого красивые, но ядовитые плоды.

3. Семейство куртовых, у которых ядовитые сок, аромат и семена : адениум, олеандр, пахиподиум ламера (мадагаскарская пальма).

4. Семейство ароидных: диффенбахия, каладиум, монстера, алоказия, у которых также ядовитый сок.

Если маленьких детей и животных нет, можно смело сажать такой цветок в квартире. Они довольно неприхотливы, и не требуют в уходе ничего сверхъестественного. А для безопасности достаточно пользоваться перчатками при обрезке и пересадке.

Цветы с плохой репутацией

Некоторые люди опасаются цветов с плохой энергетикой. Среди таких называют: плющ обыкновенный и восковой, золотой ус. В народе говорят, что эти цветы выживают хозяев из дома, а иногда называют эти растения энергетическими вампирами.

К растениям с тяжелой энергетикой относят и хвойные.

Цветами печали называют каллы. Из давних времен их не рекомендуют держать в доме.

Раньше опасались и диффенбахий. Народные приметы гласят, что их лучше держать в нежилых комнатах, например, в коридоре. Люди считают, что это растение забирает здоровье и жизненные силы у жителей дома.

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