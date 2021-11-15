Названі кімнатні рослини, яким не місце у спальні

Незважаючи на прикмети чи рекомендації когось із знайомих, при виборі рослин для спальні насамперед варто орієнтуватися на власні відчуття

Багато хто з нас звикли, що в будинку завжди є квіти, але деякі квіти можуть бути небезпечними. Не винятком є спальня.

Про те, які рослини не варто тримати в спальній кімнаті, пише wday.

У кімнаті, де ви спите, не бажано ставити рослини, у яких солодкий і важкий аромат. Серед них – лілії, орхідеї, конвалії, жасмин. Правда, якщо від аромату цих квітів ви ризикуєте отримати головний біль, тобто рослини, цвітіння яких може стати дуже сильним алергеном.

Серед таких кольорів виділяють:

олеандр;

алоказія;

азалія;

герань.

Також варто пам’ятати про індивідуальну непереносимість і безпечні рослини для одних, можуть бути найсильнішими алергенами для інших.

В іншому – квіти безпечні для спальні.

Небезпечні квіти для спальні та інших кімнат

Деякі рослини не варто тримати в будинку, особливо, якщо у вас є маленькі діти або тварини. Існує кілька груп найнебезпечніших рослин, які не варто тримати в будь-якій кімнаті:

1. Сімейство молочайних. До таких кольорів відноситься молочай тригранний або трикутний, пуансеттія, кротон. У листі цих рослин міститься отруйний сік, який може спричинити опіки.

2. Домашні рослини із сімейства пасльонових, зокрема – декоративний пасльон, у якого красиві, але отруйні плоди.

3. Сімейство куртових, у яких отруйні сік, аромат і насіння: аденіум, олеандр, пахіподіум ламера (мадагаскарська пальма).

4. Сімейство ароїдних: диффенбахія, каладіум, монстера, алоказія, у яких також отруйний сік.

Якщо маленьких дітей та тварин немає, можна сміливо садити таку квітку у квартирі. Вони досить невибагливі, і вимагають у догляді нічого надприродного. А для безпеки достатньо користуватися рукавичками при обрізанні та пересадці.

Квіти з поганою репутацією

Деякі люди побоюються квітів із поганою енергетикою. Серед таких називають: плющ звичайний та восковий, золотий вус. У народі кажуть, що ці квіти виживають господарів із дому, а іноді називають ці рослини енергетичними вампірами.

До рослин з тяжкою енергетикою відносять і хвойні.

Квітами печалі називають кали. З давніх-давен їх не рекомендують тримати в будинку.

Раніше побоювалися і диффенбахі. Народні прикмети свідчать, що їх краще тримати у нежитлових кімнатах, наприклад, у коридорі. Люди вважають, що ця рослина забирає здоров’я та життєві сили у мешканців будинку.

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